Burdur'da kaza kırıma uğrayan uçak gölden çıkarıldı
Yayınlanma:
Burdur’un Bucak ilçesinde Karacaören Barajı Gölü’nde kaza kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı, vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Burdur’un Bucak ilçesinde Karacaören Barajı Gölü’nde kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme eğitim uçağı, Antalya’dan gelen teknik ekiplerin vinçle yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda gölden çıkarıldı.
Uçak, iş makinesi yardımıyla düzeltilen alanda incelemeye alındı.
Olay, Elsazı köyü Karacaören Barajı Gölü’nde meydana gelmişti. Su alma sırasında kalkış yapamayan uçak kırıma uğramış, içerisindeki 2 pilot bir çiftçi tarafından balıkçı teknesiyle kurtarılmıştı.
Burdur, Isparta ve Antalya’dan gelen jandarma arama kurtarma timleri, su altı arama kurtarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, dün gölde ters duran uçağı düzelterek kıyıya sabitlemişti.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)