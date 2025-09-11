Habertürk'te neler oluyor? Mehmet Akif Ersoy yaşananları anlattı

Habertürk'te neler oluyor? Mehmet Akif Ersoy yaşananları anlattı
Yayınlanma:
Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi ve Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT de dahil 121 şirkete el konulmasının ardından Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ana Haber bülteninde operasyonun haberini sundu.

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding yöneticilerinin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın açıklamasında, holding yöneticileri hakkındaki soruşturmanın "2020-2021 yılları arasında 245 milyon TL suç gelirinin aklandığı ve aynı dönemde 88 milyar TL’nin kaynağı belirsiz şekilde şirket hesaplarına girdiğinin tespit edilmesi" üzerine başlatıldığı belirtildi.

121 ŞİRKET'E EL KONULDU 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 kişiden Cemal Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Devran Çimen ve Kemal Çimen gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca holding bünyesindeki Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT dahil 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

ADI GEÇEN EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM DEVAM EDECEK

Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturmada adı geçen Doğa Koleji özel okullarında eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devam edeceğini duyurdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin de sürece dahil edildiğini ancak öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler açısından endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını ve üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceğini açıkladı.

MEHMET AKİF ERSOY ANA HABER'DE ANLATTI

Soruşturma devam ederken Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ana Haber bülteninde patronlarına yönelik düzenlenen operasyon ve soruşturmanın haberini sundu.

Ersoy, operasyon kapsamında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığını ve 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini anlattı.

GÖZALTINDAKİLERİN İSİMLERİNİ SÖYLEMEDİ

Ersoy, 4 kişinin gözaltına alındığını söylerken, gözaltına alınanların isimlerini canlı yayında söylemedi. Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında gözaltına alınan kişi sayısını 4 olarak aktarırken, yaşanan yeni bir gelişmeyle gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.

Ana Haber bülteninde ekranlara getirilen haberde yine operasyonun detayları aktarılırken TMSF'nin açıklaması ile Can Holding bünyesinde bulunan okullara ilişkin MEB ve YÖK'ün açıklamaları ile Mehmet Akif Ersoy'un, TMSF yetkilileri ile toplantı yaptıklarına ilişkin sosyal medya paylaşımı da yer aldı.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık. Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim. Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir."

mehmet-akif-ersoy.png

Mehmet Akif Ersoy, haberi aktarırken soruşturmaya veya operasyonda dair yorumda bulunmazken, haberin sonunda, "TMSF ile ben de ilk defa bu vesileyle tanışmış oldum" ifadelerini kullanması ise dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

