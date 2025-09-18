Gürsel Tekin'in gelişiyle CHP İstanbul'da 41 kişi işsiz kaldı!

Gürsel Tekin'in gelişiyle CHP İstanbul'da 41 kişi işsiz kaldı!
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden uzaklaştırılıp yerine Gürsel Tekin'in kayyum atanamsıya başlayan kriz, il binasında görev yapan 41 çalışanın işsiz kalmasıyla sonuçlandı.

CHP İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in atanması ve Tekin'in bu görevi kabul etmesi tepkilere neden olmuştu.

Partililer ve vatandaşlar Tekin'in il binasına gideceğini açıklamasının ardından il binasına gelerek burada kayyuma karşı nöbet tutmaya başlamıştı.

Gürsel Tekin'in tüm engellemelere rağmen polis korumasında il başkanlığı binasına girmesi de tansiyonu yükseltmişti.

41 PERSONELİN TEPKİ OLARAK İŞE GİTMEMİŞ

Kayyumluk görevini kabul ederek Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılan binaya gidip gelmeye devam ederken 41 personelin tepki olarak işe gitmediği ortaya çıktı.

SÖZLEŞMELERİ SONA ERMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre, 41 personel “Gürsel Tekin’i tanımıyoruz” dedi ve bu süreçte işe gitmedi.

Bu nedenle 41 kişinin iş sözleşmelerinin sona erdiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

