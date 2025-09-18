Gürsel Tekin'in gelişiyle CHP İstanbul'da 41 kişi işsiz kaldı!

CHP İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in atanması ve Tekin'in bu görevi kabul etmesi tepkilere neden olmuştu.

Partililer ve vatandaşlar Tekin'in il binasına gideceğini açıklamasının ardından il binasına gelerek burada kayyuma karşı nöbet tutmaya başlamıştı.

Gürsel Tekin'in tüm engellemelere rağmen polis korumasında il başkanlığı binasına girmesi de tansiyonu yükseltmişti.

'Kırıgınım' diyen kayyum Gürsel Tekin'e Başarır'dan yanıt

41 PERSONELİN TEPKİ OLARAK İŞE GİTMEMİŞ

Kayyumluk görevini kabul ederek Genel Başkan Özgür Özel’in çalışma ofisi olarak kullanılan binaya gidip gelmeye devam ederken 41 personelin tepki olarak işe gitmediği ortaya çıktı.

Kayyum Gürsel Tekin'in hayalleri İlçe Seçim Kurulu'ndan çıkan kararla yıkıldı

SÖZLEŞMELERİ SONA ERMİŞ

Sözcü'de yer alan habere göre, 41 personel “Gürsel Tekin’i tanımıyoruz” dedi ve bu süreçte işe gitmedi.

Bu nedenle 41 kişinin iş sözleşmelerinin sona erdiği öğrenildi.