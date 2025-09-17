'Kırıgınım' diyen kayyum Gürsel Tekin'e Başarır'dan yanıt
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Genel Başkan Özgür Özel'e kırgınım" diyen kayyum Gürsel Tekin'e yanıt verdi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in Genel Başkan Özgür Özel için kullandığı "Ben ona kırgınım" sözlerine yanıt verdi.
"AY NE KADAR ÜZÜLDÜK"
Sözcü TV'ye konuşan Başarır, Gürsel Tekin için şunları söyledi:
- "Ay ne kadar üzüldük, nasıl tamir edelim? Ne diyor bu adam ya? Ne kırgınlığından bahsediyorsun? Sen bizim için yoksun, bitti artık. Bu parti için bittin. Yapacağın tek bir iyilik var. Parti ile tüm bağlantını kes. İstenmiyorsun sen, git. 24'ünde il kongremiz olacak. Senin işin zaten bitti. Bu kötü bir rüya, sınav bizim için. Bu partiye manevi olarak da fiziki olarak da zarar verdin."