'Kırıgınım' diyen kayyum Gürsel Tekin'e Başarır'dan yanıt

'Kırıgınım' diyen kayyum Gürsel Tekin'e Başarır'dan yanıt
Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Genel Başkan Özgür Özel'e kırgınım" diyen kayyum Gürsel Tekin'e yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in Genel Başkan Özgür Özel için kullandığı "Ben ona kırgınım" sözlerine yanıt verdi.

"AY NE KADAR ÜZÜLDÜK"

Sözcü TV'ye konuşan Başarır, Gürsel Tekin için şunları söyledi:

  • "Ay ne kadar üzüldük, nasıl tamir edelim? Ne diyor bu adam ya? Ne kırgınlığından bahsediyorsun? Sen bizim için yoksun, bitti artık. Bu parti için bittin. Yapacağın tek bir iyilik var. Parti ile tüm bağlantını kes. İstenmiyorsun sen, git. 24'ünde il kongremiz olacak. Senin işin zaten bitti. Bu kötü bir rüya, sınav bizim için. Bu partiye manevi olarak da fiziki olarak da zarar verdin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Siyaset
Yusuf Tekin öğretmenlerin neden atanamadığını açıkladı!
Yusuf Tekin öğretmenlerin neden atanamadığını açıkladı!
Özgür Özel’in cesareti Türkiye’nin geleceği
Özgür Özel’in cesareti Türkiye’nin geleceği