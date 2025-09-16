Kayyum Gürsel Tekin'in hayalleri İlçe Seçim Kurulu'ndan çıkan kararla yıkıldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal edip yerine aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir heyeti kayyum olarak atamasının ardından, Tekin dikkat çeken bir adım attı.

Kayyum heyetinin başkanı sıfatıyla hareket eden Tekin, avukatı Barış Demirkuş aracılığıyla 10 Eylül 2025’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Başvuruda, olağanüstü CHP İstanbul İl Kongresi’nin toplanabilmesi için gerekli tüm evrak ve belgelerin İstanbul İl Başkanlığı, yönetim ve disiplin kurulları yerine çağrı heyetine teslim edilmesi talep edildi.

CHP TÜZÜĞÜ HATIRLATILDI

Ancak Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirmede Tekin’in talebini reddetti. Kurul kararında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi ile Yüksek Seçim Kurulu’nun 2020/505 ve 2017/353 sayılı kararları ile CHP Tüzüğü gerekçe gösterilerek buna göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın seçim süreçlerinde muhatap kabul edilmeyeceği, yetkinin yalnızca CHP Genel Merkezi’nde olduğu vurgulandı.

YETKİ GENEL MERKEZDE!

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan kararın gerekçesinde, “Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü ve kongre yönetmeliğinden anlaşıldığı üzere bahsi olağanüstü kongreye ilişkin parti adına seçim iş ve işlemlerine yetkili merci merkez yönetim kurulu olan CHP Genel Başkanlığı olup seçim kurulu başkanlığımızca yasa gereği yapacağımız yazışma vs. tüm seçim iş ve işlemlerinde muhatap CHP İstanbul İl Başkanlığı değil Merkez Yönetim Kurulu olarak CHP Genel Başkanlığıdır.

Bahsi geçen talebe ilişkin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 10. ve 21.maddesi gereği Başkanlığımızca incelemesi devam eden başvuru evraklarının ilgili olağanüstü seçimde parti adına yetkili olan veya olmayan parti görevlilere, delegelere, üyelere verilmesine yönelik ‘yasal düzenleme bulunmadığından talebin kesin olarak reddine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.