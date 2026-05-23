Güneydoğu için kritik saati açıkladı: Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN KRİTİK SAATİ AÇIKLADI

Akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)