Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı: Ani ölümü sevenlerini yasa boğdu

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü (Gül Tut) bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi.

Şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı.

Güllü’nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti: Oğlu intihar iddiasını yanıtladı

Güllü'nün cenaze programı belli oldu! Annesinin yanına defnedilecek

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının terasa çıkmadan hemen önce evin içerisinde görüldüğü, ardından düşme seslerinin geldiği, kızı ile arkadaşının ise çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı.