Gülistan Doku dosyasında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 2020’de kaybolmasıyla ilgili soruşturma, özel bir ekiple yeniden başlatıldı. Olay günü ve öncesine ait 700 saatlik kamera kaydı incelemeye alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya baştan ele alındı. Oluşturulan özel ekip, kaybolma günü ve öncesine ait 70 noktadaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü topladı.

Gülistan’ın o gün kafeye nereden geldiğine dair yeni görüntülere de ulaşıldı. Elde edilen tüm kayıtlar saniye saniye izlenerek olayın aydınlatılması hedefleniyor. Dosya üzerindeki gizlilik kararı ise hâlen yürürlükte.

5 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun dosyası, Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından birinin Tunceli'ye atanmasının ardından yeniden incelemeye alınmıştı.

Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını inceledi.

EN SON ESKİ SEVGİLİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

5 Ocak 2020’de Tunceli’deki yurdundan ayrılan Gülistan Doku’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu sonrası başlatılan aramalarda, cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü civarında sinyal verdiği tespit edildi. Aylarca süren aramalarda dalgıçlar, su üstü ekipleri ve teknolojik cihazlar kullanıldı ancak hiçbir iz bulunamadı.

Gülistan Doku’nun o gün kent merkezindeki bir kafede eski erkek arkadaşı Z.A. ile buluştuğu ve ardından şehir içi minibüse bindiği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Ancak minibüse nereden bindiği ve nerede indiği belirlenemedi.

Viyadüğü gören üniversite kamerasının bozuk, uzaktaki başka bir kameranın ise görüntüsünün net olmadığı belirlendi.

Kaybolmadan önceki gece Z.A.’nın evine girerken görüntülenen Doku’nun ertesi gün çıkışı ise kamera açısı değiştiği için kaydedilmedi. Z.A. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.