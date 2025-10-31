Gülistan Doku dosyasında yeni görüntüler ortaya çıktı!

Gülistan Doku dosyasında yeni görüntüler ortaya çıktı!
Yayınlanma:
Tunceli’de 2020’de kaybolan Gülistan Doku soruşturması özel ekiple yeniden başlatıldı. 700 saatlik kamera kaydı inceleniyor. Kayıp gününe dair yeni görüntülere ulaşıldı. Doku'nun soruşturması Tunceli'ye atanan ve Türkiye'nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu'nun talimatı ile yeniden ele alınmıştı.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 2020’de kaybolmasıyla ilgili soruşturma, özel bir ekiple yeniden başlatıldı. Olay günü ve öncesine ait 700 saatlik kamera kaydı incelemeye alındı.

gulistan-dokunun-akibeti-dosyaya-giren-501840-294104.jpg

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dosya baştan ele alındı. Oluşturulan özel ekip, kaybolma günü ve öncesine ait 70 noktadaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından 700 saatlik görüntüyü topladı.

Gülistan’ın o gün kafeye nereden geldiğine dair yeni görüntülere de ulaşıldı. Elde edilen tüm kayıtlar saniye saniye izlenerek olayın aydınlatılması hedefleniyor. Dosya üzerindeki gizlilik kararı ise hâlen yürürlükte.

5 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun dosyası, Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından birinin Tunceli'ye atanmasının ardından yeniden incelemeye alınmıştı.

ebru-cansu-goreve-baslar-baslamaz-gulistan-doku-dosyasini-inceledi.jpg
Ebru Cansu, göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını inceledi.

EN SON ESKİ SEVGİLİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

5 Ocak 2020’de Tunceli’deki yurdundan ayrılan Gülistan Doku’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu sonrası başlatılan aramalarda, cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü civarında sinyal verdiği tespit edildi. Aylarca süren aramalarda dalgıçlar, su üstü ekipleri ve teknolojik cihazlar kullanıldı ancak hiçbir iz bulunamadı.

gulistan-dokunun-akibeti-dosyaya-giren-501841-294104.jpg

Gülistan Doku’nun o gün kent merkezindeki bir kafede eski erkek arkadaşı Z.A. ile buluştuğu ve ardından şehir içi minibüse bindiği kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Ancak minibüse nereden bindiği ve nerede indiği belirlenemedi.

gulistan-dokunun-akibeti-dosyaya-giren-501842-294104.jpg

Viyadüğü gören üniversite kamerasının bozuk, uzaktaki başka bir kameranın ise görüntüsünün net olmadığı belirlendi.

gulistan-dokunun-akibeti-dosyaya-giren-501844-294104.jpg

Kaybolmadan önceki gece Z.A.’nın evine girerken görüntülenen Doku’nun ertesi gün çıkışı ise kamera açısı değiştiği için kaydedilmedi. Z.A. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı
İzmirlilere kötü haber! 15 Kasım'a kadar uzatıldı
Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti
Avukat Özgür Urfa 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasından beraat etti
Yok artık... AKP'li Hulusi Akar küçük çocuğa pastayı kılıçla yedirdi
Yok artık... AKP'li Hulusi Akar küçük çocuğa pastayı kılıçla yedirdi