Gözüne küçük görüneni santim santim ölçtüler

Sürdürülebilir balıkçılığı korumak ve yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için sıkı denetim yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı timleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri Giresun’un Tirebolu ilçesinde kontrollere başladı. Hem denizde hem de balıkçı teknelerinin karaya çıkış noktalarında eş zamanlı kontroller gerçekleştiriyor.

Artan kaçak avcılık vakalarına karşı alınan bu önlemler, deniz ekosisteminin korunması açısından büyük önem taşıyor. Yetkililer, denetimlerin sadece cezai işlem değil, aynı zamanda bilinçlendirme amacı da taşıdığına dikkat çekiyor.

GÖZÜNE KÜÇÜK GÖRÜNENİ SANTİM SANTİM ÖLÇTÜLER

takagazete'de yer alan habere göre; Tirebolu açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen denetimler, karadaki su ürünleri kontrol görevlileriyle koordineli şekilde sürdürülüyor. Deniz üzerinde yapılan kontrollerde teknelerin ruhsatları, avlanma izinleri, ağ göz açıklıkları ve yasal avlanma boyutuna uygunluk detaylı olarak inceleniyor.

Aynı zamanda balıkçıların karaya çıkış yaptığı liman ve iskelelerde de avlanan su ürünleri türleri denetime tabi tutuluyor. Bu çift yönlü uygulama sayesinde hem denizde hem de karada yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor. Yetkililer, denetimlerin ani ve plansız şekilde yapılmasının caydırıcılığı artırdığını vurguluyor.

Denetimlerde özellikle av yasağına uymayan, zamanı dışında avlanan ve yasal boy sınırlarının altında balık avlayanlara karşı sıfır tolerans politikası uygulanıyor. Yasa dışı avcılık yapanlara idari para cezalarının yanı sıra el konulan ürünler ve ekipmanlar için de yasal işlem başlatılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu kontrollerin düzenli aralıklarla değil, yılın her döneminde süreceğini belirtiyor. Böylece hem balık popülasyonunun korunması hem de gelecek nesillere sağlıklı denizler bırakılması amaçlanıyor.

"HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK"

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin temel amacının sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahil Güvenlik timleri ve İlçe Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol görevlileri, denizde ve karaya çıkış noktalarında ortak denetim çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Hedef: Sürdürülebilir Balıkçılık.”

Bu mesajla birlikte hem balıkçıların bilinçlendirilmesi hem de doğal su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Yetkililer, kurallara uyan balıkçıların denetimlerden memnuniyet duyduğunu da ifade ediyor.

Denetimlerin temel amaçları şu şekilde:

Yasa dışı avlanmayı önlemek

Deniz ekosistemini korumak

Balık stoklarının sürdürülebilirliğini sağlamak

Kurallara uyan balıkçıları desteklemek

Gelecek nesillere sağlıklı denizler bırakmak