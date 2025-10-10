Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır

Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır
Yayınlanma:
Kura sonucu CHP'de kalan Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçime AKP'nin yaptığı itiraz kabul edildi. CHP'li Gökan Zeybek "Kaybettikleri belediyeleri geri almak için bunların başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır. Bayrampaşa’da milletin iradesi bir kez daha yok sayılmak isteniyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına vekalet edecek isimi belirlemek için seçim yapıldı. Ancak seçimde 5 tur boyunca bir türlü başkan vekili seçilemedi. Kuraya gidilen seçimde CHP'li İbrahim Kahraman seçildi. AK Parti karara itiraz etti. İtiraz üzerine idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Bayrampaşa’daki başkanvekili seçimine mahkeme freni: “İhsas-ı Rey” tartışmasıBayrampaşa’daki başkanvekili seçimine mahkeme freni: “İhsas-ı Rey” tartışması

Son Dakika | Bayrampaşa seçimleri iptal edildi: AKP itiraz etmiştiSon Dakika | Bayrampaşa seçimleri iptal edildi: AKP itiraz etmişti

CHP Grup Başkanvekili Gökan Zeybek ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada karar şu ifadelerle karşı çıktı:

"En kısa sürede bu siyasi iptal kararına karşı itirazda bulunacağız!

Yasada olmayan bir gerekçe gösterilerek verilen bu iptal kararını kabul etmiyoruz!

21 Eylül’de Belediye Başkanvekili seçimlerinde dört tur oylama yapılmıştır,
Canlı yayınlanmıştır,
Kuraya gidilmiştir.
Tüm Türkiye izlemiştir!

Kaybettikleri belediyeleri geri almak için bunların başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır.

Bayrampaşa’da MİLLETİN İRADESİ bir kez daha yok sayılmak isteniyor.

Hukuksuzca tutuklanan Hasan Mutlu Başkanımız, yüzde 5’in üzerinde, 7.986 oy farkla Bayrampaşa’da seçimi kazanmıştır.

Milletimiz, Bayrampaşa’yı Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetmesine karar vermiştir.

Demokrasiye, halkın iradesine ve hukukun üstünlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız!"

gokan-zeybek-bayrampasa-belediyesi-secimleri.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Türkiye
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 14 tutuklama
Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir
Elektrik zammına inanmayan AKP'liden dikkat çeken sözler: Emekliyim evim kira, zengin değilim ama Erdoğan dünyada bir tanedir