Gökan Zeybek: Kaybettikleri belediye için başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına vekalet edecek isimi belirlemek için seçim yapıldı. Ancak seçimde 5 tur boyunca bir türlü başkan vekili seçilemedi. Kuraya gidilen seçimde CHP'li İbrahim Kahraman seçildi. AK Parti karara itiraz etti. İtiraz üzerine idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Bayrampaşa’daki başkanvekili seçimine mahkeme freni: “İhsas-ı Rey” tartışması

Son Dakika | Bayrampaşa seçimleri iptal edildi: AKP itiraz etmişti

CHP Grup Başkanvekili Gökan Zeybek ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada karar şu ifadelerle karşı çıktı:

"En kısa sürede bu siyasi iptal kararına karşı itirazda bulunacağız!

Yasada olmayan bir gerekçe gösterilerek verilen bu iptal kararını kabul etmiyoruz!

21 Eylül’de Belediye Başkanvekili seçimlerinde dört tur oylama yapılmıştır,

Canlı yayınlanmıştır,

Kuraya gidilmiştir.

Tüm Türkiye izlemiştir!

Kaybettikleri belediyeleri geri almak için bunların başvurmadıkları yol ve yöntem kalmamıştır.

Bayrampaşa’da MİLLETİN İRADESİ bir kez daha yok sayılmak isteniyor.

Hukuksuzca tutuklanan Hasan Mutlu Başkanımız, yüzde 5’in üzerinde, 7.986 oy farkla Bayrampaşa’da seçimi kazanmıştır.

Milletimiz, Bayrampaşa’yı Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetmesine karar vermiştir.

Demokrasiye, halkın iradesine ve hukukun üstünlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağız!"