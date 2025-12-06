Göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 tutuklama

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

8 İLDE OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Muğla merkezli, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. Fethiye'ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, 12 şüpheliyi ifadelerinin ardından salıverirken, 17 şüpheliyi ise mahkemeye sevk etti.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.