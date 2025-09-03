Edirne'de evinde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı
Yayınlanma:
Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan S.E. (57) yakalanarak tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında hakkında "yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" suçundan arama kaydı bulunan S.E., Çavuşbey Mahallesi’nde saklandığı evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.