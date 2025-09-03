Edirne'de evinde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı

Edirne'de evinde yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı
Yayınlanma:
Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan S.E. (57) yakalanarak tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında hakkında "yurt dışına bir Türk veya yabancıyı çıkarmaya imkan sağlama" suçundan arama kaydı bulunan S.E., Çavuşbey Mahallesi’nde saklandığı evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Kayyum Gürsel Tekin göreve başladığını duyurdu
Kayyum Gürsel Tekin göreve başladığını duyurdu
Böylesi ancak Türkiye'de görülür: Şantiye şefliği imzası parayla satılıyor!
Böylesi ancak Türkiye'de görülür: Şantiye şefliği imzası parayla satılıyor!
Tekirdağ’da yangın paniği! Fabrika alev alev yandı
Tekirdağ’da yangın paniği! Fabrika alev alev yandı