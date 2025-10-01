Giresun'da kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürüp teslim oldu

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda mahalleli, otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bölgeye intikal eden ekipler, başından tabancayla vurulduğu tespit edilen Sedat Aktunç'u araçtan çıkardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktunç, daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Aktunç, doktorların bütün çabalarına rağmen hastanede hayatını kaybetti.

OĞLU KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU!

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda cinayeti Aktunç'un oğlu M.C.A.'nın işlediği tespit edilirken olayın ardından Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.C.A., teslim olarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.