Giresun'da kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürüp teslim oldu

Giresun'da kan donduran olay! 17 yaşındaki çocuk babasını öldürüp teslim oldu
Yayınlanma:
Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 17 yaşındaki oğlu M.C.A. tarafından otomobilde tabanca ile vurulan Sedat Aktunç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.C.A., polis merkezine giderek teslim oldu.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda mahalleli, otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldüHusumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bölgeye intikal eden ekipler, başından tabancayla vurulduğu tespit edilen Sedat Aktunç'u araçtan çıkardı.

babasini-oldurup-polise-teslim-oldu-941955-279714.jpg

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktunç, daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Aktunç, doktorların bütün çabalarına rağmen hastanede hayatını kaybetti.

babasini-oldurup-polise-teslim-oldu-941954-279714.jpg

OĞLU KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU!

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda cinayeti Aktunç'un oğlu M.C.A.'nın işlediği tespit edilirken olayın ardından Şebinkarahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.C.A., teslim olarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:DHA

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Türkiye
Polisten kaçan aracın sürücüsü 14 yaşında çıktı!
Polisten kaçan aracın sürücüsü 14 yaşında çıktı!
Tekirdağ'da sınavda kopya girişimi: Düzenek hastanede çıkarıldı
Tekirdağ'da sınavda kopya girişimi: Düzenek hastanede çıkarıldı