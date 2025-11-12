Giresun'da balıkçı teknesi alabora oldu: Ölü ve yaralılar var!

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında, içerisinde üç balıkçının bulunduğu "ikizlerim" adlı balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi kurtarıldı.

Boztepe Balıkçı Barınağı açıklarında avlanmalarını tamamlayıp dönüşe geçen tekneden yardım çağrısında bulunuldu. Teknenin kısa süre sonra alabora olmasıyla Haydar Y. (69), Mustafa C. (63) ve Hasan Dede (70) denize düştü.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine hızla sevk edilen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sonucunda Çağlar C. ve Haydar Y.'yi sudan sağ olarak çıkardı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda bulunan Hasan Dede’nin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kıyıya getirilen ve ambulansla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Dede’nin cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.