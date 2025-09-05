Gıdada hileye geçit yok: Tam 6 ton imha edildi

Gıdada hileye geçit yok: Tam 6 ton imha edildi
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan gıda denetimlerinde domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürünün muhafaza altına alındığını ve 6 ton domatesi posasının imha edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan gıda denetimlerine dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığının belirlendiği ifade edilirken domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürünün muhafaza altına alındığı ve depoda bekletilen 6 ton domates posasının imha edildiği belirtildi.

hatayda-salca-denetimi-6-ton-domates-p-898106-266847.jpg

“DENETİMLERİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz. Hatay Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş; domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız sürdürüyor, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çok ünlü markalar da var! Rekabet Kurumu onlarca süt firmasına soruşturma açtı!Çok ünlü markalar da var! Rekabet Kurumu onlarca süt firmasına soruşturma açtı!


Kaynak:DHA

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!
Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!
İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu
İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu
Bursa'da narkotik operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi
Bursa'da narkotik operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi