Gıdada hileye geçit yok: Tam 6 ton imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay’ın Antakya ilçesinde yapılan gıda denetimlerine dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığının belirlendiği ifade edilirken domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürünün muhafaza altına alındığı ve depoda bekletilen 6 ton domates posasının imha edildiği belirtildi.

“DENETİMLERİMLERİMİZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR”

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda erişimleri en büyük önceliğimiz. Hatay Antakya'da gıda denetçisi ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda, salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlenmiş; domates posası/biber salçası görünümünde 36 ton ürün muhafaza altına alınmış, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edilmiş, işletmeyle ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimiz aralıksız sürdürüyor, gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit vermiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çok ünlü markalar da var! Rekabet Kurumu onlarca süt firmasına soruşturma açtı!



