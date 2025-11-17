Gıda krizi sürüyor: Düğünde 65 kişi zehirlendi

Gıda krizi sürüyor: Düğünde 65 kişi zehirlendi
Yayınlanma:
Trabzon Ortahisar’da gittikleri düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 65 kişi farklı hastanelere kaldırıldı. Hastaların genel durmununun iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir düğünde yemek yiyen 65 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme belirtileri gösteren davetliler kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Sağlık Müdürü turistlerin durumunu açıkladı3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında yeni gelişme! İl Sağlık Müdürü turistlerin durumunu açıkladı

ÇEŞİTLİ HASTANELERE GİTTİLER

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen bir düğün töreni, toplu gıda zehirlenmesiyle sonuçlandı.

Düğüne katılan davetlilerden 65 kişi, ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Mevlit yemeğinden zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldıMevlit yemeğinden zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

65 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Düğün davetlileri, yemek sonrasında karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetler yaşamaya başladı. Sağlık durumları kötüleşen davetlilerin hastaneye yapılan başvuruları sonucunda 65 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı.

Tüm hastaların tedaviye alınmasının ardından genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
Kayseri'de bir kişi evinde ölü olarak bulundu
Kayseri'de bir kişi evinde ölü olarak bulundu
Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi
Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi