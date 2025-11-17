Gıda krizi sürüyor: Düğünde 65 kişi zehirlendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir düğünde yemek yiyen 65 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme belirtileri gösteren davetliler kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

ÇEŞİTLİ HASTANELERE GİTTİLER

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düzenlenen bir düğün töreni, toplu gıda zehirlenmesiyle sonuçlandı.

Düğüne katılan davetlilerden 65 kişi, ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanarak kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

65 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Düğün davetlileri, yemek sonrasında karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetler yaşamaya başladı. Sağlık durumları kötüleşen davetlilerin hastaneye yapılan başvuruları sonucunda 65 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alındı.

Tüm hastaların tedaviye alınmasının ardından genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.