Genç mühendis doğum gününde hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İzmir’de doğum gününde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü Kayra Küçükali, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir’de doğum gününde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan genç mühendis Kayra Küçükali (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçükali’nin cenazesi, memleketi Zonguldak’ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

izmir.jpg

Kaza, 8 Eylül’de İzmir çevre yolu Forum Bornova kavşağında meydana geldi. Makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü olduğu öğrenilen Kayra Küçükali, doğum günü akşamı idaresindeki otomobilin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Küçükali, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

dogum-gununde-kaza-yapan-kayra-oldu-908440-269934.jpg

Cenazesi memleketi Zonguldak’a getirilen Küçükali, Uzun Mehmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ailesi tabutu başında taziyeleri kabul ederken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

