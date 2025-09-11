Genç mühendis doğum gününde hayatını kaybetti

İzmir’de doğum gününde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan genç mühendis Kayra Küçükali (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçükali’nin cenazesi, memleketi Zonguldak’ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 8 Eylül’de İzmir çevre yolu Forum Bornova kavşağında meydana geldi. Makine mühendisi ve vücut geliştirme antrenörü olduğu öğrenilen Kayra Küçükali, doğum günü akşamı idaresindeki otomobilin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Küçükali, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi memleketi Zonguldak’a getirilen Küçükali, Uzun Mehmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ailesi tabutu başında taziyeleri kabul ederken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Hastanede yangın paniği! Hastalar tahliye edildi

İzmir'de kadın cinayeti! Eski sevgilisini vurup saklandığı evde intihar etti