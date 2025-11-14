Genç çift tutuklandı: İkisi de ticaretini yapıyorlarmış!

Yayınlanma:
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki uyuşturucu ticareti yapma iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen karı-koca, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KARI-KOCA ÇİFT TUTUKLANDI

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.G. ve eşi N.G.'yi takibe aldı. Polisi fark ederek kaçmaya başlayan çift, takip sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan çiftin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

