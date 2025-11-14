Ankara'da uyuşturucu operasyonu: Karı koca tutuklandı

Yayınlanma:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polisi fark etmeleri üzerine "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan karı koca tutuklandı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon, bir kovalamacanın ardından karı kocanın tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde takibe alınan M.G. ve N.G. isimli şüpheliler, polisi fark etmeleri üzerine "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Polis, M.G.'nin yanında bulunan ruhsatsız tabancaya el koydu.

10 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve N.G. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

