Geceye damga vuran süreç fotoğrafı! DEM Partili Çandar Bahçeli ile görüşmesini o notla paylaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün başlayan 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri 14 gün boyunca devam edecek. Dün bu görüşmelerin ilk günü CHP Lideri Özgür Özel'in de konuşması ile başladı.

Son Dakika | Özgür Özel'in merakla beklenen bütçe konuşması başladı

Görüşmelerde dikkat çeken anlar yaşandı. Görüşmeler başlamadan önce CHP Lideri Özel, Meclis'te grubu bulunan tüm parti gruplarına gitti. Hepsi ile de tokalaştı. Liderlerin katıldığı görüşmeler de sadece İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile DEM Eş Genel başkanı Bakırhan ile tokalaşmadı.

Bütçe görüşmesinden önce TBMM'de dikkat çeken anlar! Liderler tokalaştı

GECEYE DAMGA VURAN SÜREÇ FOTOĞRAFI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Görüşmelere ara verildiği sırada DEM Parili Cengiz Çandar; MHP Lideri Bahçeli, Gelecek Partili Kani Torun ve DEVA'lı MEhmet Emin Ekmen ile 'kısa ve sıcak' bir sohbet yaptı.

DEM'li Çandar yapılan o görüşmede bir de fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fotoğrafa not olarak ise şu ifadeler yazıldı:

"Süreç’e ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet."

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE ÇAY DAVETİ

Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılan MHP lideri Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı. Bakırhan ise kuliste kendisini tebrik eden Bahçeli'yi çaya davet etti.

Bahçeli alkışladı Bakırhan çaya davet etti!

Bahçeli ise çay davetine, "Estağfurullah sizi yormayalım. Başarılar, Allah yardımcınız olsun" diye cevap verdi.