Geceye damga vuran süreç fotoğrafı! DEM Partili Çandar Bahçeli ile görüşmesini o notla paylaştı

Geceye damga vuran süreç fotoğrafı! DEM Partili Çandar Bahçeli ile görüşmesini o notla paylaştı
Yayınlanma:
2026 bütçesi için Meclis'te yapılan görüşmelerin bugün ikinci günü. Dün görüşmelere ara verildiği sırada DEM'li Cengiz Çandar, Bahçeli ile kısa bir sohbet yaptı. "Kısa ve sıcak sohbet" olarak ifade edilen sohbetin fotoğrafı da sosyal medya hesabından süreç mesajlı bir şekilde paylaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda dün başlayan 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri 14 gün boyunca devam edecek. Dün bu görüşmelerin ilk günü CHP Lideri Özgür Özel'in de konuşması ile başladı.

Son Dakika | Özgür Özel'in merakla beklenen bütçe konuşması başladıSon Dakika | Özgür Özel'in merakla beklenen bütçe konuşması başladı

Görüşmelerde dikkat çeken anlar yaşandı. Görüşmeler başlamadan önce CHP Lideri Özel, Meclis'te grubu bulunan tüm parti gruplarına gitti. Hepsi ile de tokalaştı. Liderlerin katıldığı görüşmeler de sadece İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile DEM Eş Genel başkanı Bakırhan ile tokalaşmadı.

Bütçe görüşmesinden önce TBMM'de dikkat çeken anlar! Liderler tokalaştıBütçe görüşmesinden önce TBMM'de dikkat çeken anlar! Liderler tokalaştı

GECEYE DAMGA VURAN SÜREÇ FOTOĞRAFI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde dikkat çeken anlar yaşandı. Görüşmelere ara verildiği sırada DEM Parili Cengiz Çandar; MHP Lideri Bahçeli, Gelecek Partili Kani Torun ve DEVA'lı MEhmet Emin Ekmen ile 'kısa ve sıcak' bir sohbet yaptı.

Resim

DEM'li Çandar yapılan o görüşmede bir de fotoğraf çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan fotoğrafa not olarak ise şu ifadeler yazıldı:

"Süreç’e ilişkin güzel sinyaller. Bütçe görüşmelerinde bir mola anı. Sayın Bahçeli ve Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak sohbet."

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE ÇAY DAVETİ

Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılan MHP lideri Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı. Bakırhan ise kuliste kendisini tebrik eden Bahçeli'yi çaya davet etti.

Bahçeli alkışladı Bakırhan çaya davet etti!Bahçeli alkışladı Bakırhan çaya davet etti!

yeni-proje-18.jpg

Bahçeli ise çay davetine, "Estağfurullah sizi yormayalım. Başarılar, Allah yardımcınız olsun" diye cevap verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Bahçeli CHP'li Tanrıkulu'nu Meclis kulisinde tebrik etti
Bahçeli CHP'li Tanrıkulu'nu Meclis kulisinde tebrik etti
Cengiz ne isterse oluyor! Önce ÇED sonra imar sıra da dolgu...
Cengiz ne isterse oluyor! Önce ÇED sonra imar sıra da dolgu...
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı