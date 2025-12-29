3 polisi şehit eden 2 IŞİD'li sadece 6 ay tutuklu kalıp serbest bırakılmış

Yalova’da emniyet güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülen 6 IŞİD’liden ikisinin daha önce tutuklanıp kısa süre sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. IŞİD’li Haşem Sordabak’ın ve Zafer Umutlu’nun ifadelerinde terör örgütü üyesi olduklarını açıkça kabul ettikleri de bildirildi.

Kısa Dalga’dan Hale Gönültaş’ın haberine göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın 10 Ekim 2024’te gözaltına alınarak tutuklandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde, toplatma kararı bulunan yayınlar ile çeşitli notlar ele geçirildiği, haklarında “terör örgütü üyeliği” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla dava açıldığı kaydedildi.

Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Umutlu ve Sordabak’ın yaklaşık 6 ay tutuklu kaldıktan sonra 18 Nisan 2025’te tahliye edildiği öğrenildi.

Söz konusu IŞİD’liler, tahliye olmalarından 8 ay sonra bugün Yalova’da emniyet birimleriyle karşı karşıya geldi. Çatışmada 3 polis şehit oldu, 6 IŞİD'li terörist öldürüldü.

İşte IŞİD'lilerin Yalova'daki o hücre evi!İşte IŞİD'lilerin Yalova'daki o hücre evi!

Yalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğineYalova'da IŞİD gerçeği! Sahte belge fabrikasından milyarlık para trafiğine

DEVLETE 'TAĞUT', CUMHURBAŞKANI'NA 'KAFİR' DEMİŞ!

Öldürülen Zafer Umutlu’nun, tutuklanmasından önceki savcılık ifadesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 'Tağut' (şeriat dışı) olarak görüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık yemini eden polisler kafirdir. Askerlik yapmak ve oy kullanmak küfürdür. Cumhurbaşkanı’nı kafir olarak görüyorum” dediği öğrenildi.

BABASINI VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIP ANNESİNİ IŞİD'E KAÇIRMIŞ

IŞİD’li Haşem Sordabak’ın ise daha önce babası ve kardeşlerini “kafir” ilan ederek üzerlerine ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi. İddianamede, Sordabak’ın annesini kaçırarak IŞİD’in Afganistan-Pakistan bölgesindeki yapılanması olan Horasan Ordusu’na (ISKP) katmak istediğini açıkça beyan ettiği bilgisi yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

