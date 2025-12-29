İşte IŞİD'lilerin Yalova'daki o hücre evi!

Yalova’da emniyet güçlerinin terör örgütü IŞİD’in hücre evi olarak kullandığı belirlenen adrese yönelik başlattığı operasyon sırasında, içerideki grup polise ateş açtı. Gece saatlerinde başlayan ve saatlerce süren çatışmada 3 polis memuru şehit düştü, 9 personel ise yaralandı. Binada bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın şiddeti gün ağarınca binada oluşan ağır hasarla birlikte görüntülendi.

AİLE İZLENİMİYLE GİZLENMİŞLER

Yapılan ilk incelemelerde, hücre evinde bulunan 6 teröristin yakalanmamak ve dikkat çekmemek için özel bir yöntem izlediği anlaşıldı. Teröristlerin yanlarında 5 kadın ve 6 çocuk bulundurarak çevre sakinlerine "aile yaşıyor" izlenimi verdikleri ve bu şekilde bir süredir bölgede ikamet ettikleri belirlendi.

Mahalle sakinleri binada kalanların bir süredir orada olduğunu doğrularken, örgüt üyelerinin hücre evini tam olarak ne zaman kiraladığına dair araştırmalar sürüyor.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Özel harekat polislerinin desteğiyle kontrol altına alınan binada ve çevresinde ekiplerin delil toplama çalışmaları sürüyor.

Yaralanan 9 personelin hastanelerdeki tedavileri devam ederken, etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespitleri ve bağlantılarına yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Bölge genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.