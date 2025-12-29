Tren beklerken kalp krizi geçirdi! İlk müdahale kamerada

İzmir'de bir vatandaş tren beklerken kalp krizi geçirdi. Hastaya, ilk müdahale peronda bekleyen bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) trenini bekleyen bir kişi kalp krizi geçirdi. O sırada şans eseri peronda bulunan bir sağlık çalışanı hastaya ilk müdahalesini yaptı.

İZBAN Çiğli İstasyonu’nda meydana gelen talihsiz olay öğleden sonra 16.40 civarında gerçekleşti.

Trenin gelmesini bekleyen 73 yaşındaki Hamit Öğretim, bir anda fenalaşarak yere düştü.

TAŞINABİLİR ŞOK CİHAZIYLA HASTAYA MÜDAHALE ETTİ

O sırada şans eseri peronda bulunan bir sağlık çalışanı Öğretim'e müdahale etti. Öğretim’in kalp krizi geçirdiğini ve nabzının atmadığını tespit eden sağlık çalışanı kalp masajı yaptı.

Sağlık çalışanı, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile de hastaya müdahale etti ve hastadan nabız alındı.

Hastaya kalp masajıyla müdahale sürerken istasyona gelen sağlık ekiplerince Öğretim, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşananlar istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında sağlık çalışanının hastaya müdahale ettiği görüldü.

Hastanedeki tedavisi devam eden Öğretim’in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

