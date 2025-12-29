Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren Üzeyir'den acı haber

Aydın’da sürücü belgesi sınavı sırasında yaşanan trajik olayda 18 yaşındaki Üzeyir Hazar hayatını kaybetti. Denizli Bulvarı’nda motosikletle uygulama sınavına giren Hazar, sınav esnasında rahatsızlandı.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Rahatsızlanmasının ardından direksiyon kontrolünü kaybeden genç sürücünün motosikleti devrilerek yolda sürüklendi. Daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, kazada ağır yaralandı.

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hazar’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.