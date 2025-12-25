Kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da hastane bahçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Ali Bingöl yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Kayapınar'daki Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Ali Bingöl, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bingöl'ün vefatı ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANEDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Çarşamba günü eşiyle birlikte göğüs ağrısı şikayetiyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ali Bingöl, bahçede kalp krizi geçirdi.

Aniden fenalaşan sağlık ekipleri tarafından öğretmen Ali Bingöl, acil servise alındı.

diyarbakirda-kalp-krizi-geciren-ogretme-1079667-320451.jpg

Eşi 7 aylık hamileydi! Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit olduEşi 7 aylık hamileydi! Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

ÖĞRETMEN ALİ BİNGÖL HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahaleye karşın Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu’nda görevli öğretmen, yaşamını yitirdi.

Bingöl’ün cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

diyarbakirda-kalp-krizi-geciren-ogretme-1079665-320451.jpg
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Ali Bingöl

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kayapınar Vali Ahmet Cemil Serhadlı Ortaokulu Öğretmenimiz Ali Bingöl’ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:DHA

