Eşi 7 aylık hamileydi! Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Tokat'ta Niksar Jandarma Komutanlığında görevi başında kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde vefat etti.
33 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Palabıyık'ın otopsi işlemleri Tokat Devlet Hastanesi'nde tamamlandı.
Palabıyık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerler tarafından hastaneden alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
Son dakika | Uyuşturucu baskınında çatışma çıktı: Bir polis şehit oldu
CENAZESİ ISPARTA'YA UĞURLANDI
Bahçedeki törende dua edilmesinin ardından Palabıyık'ın cenazesi memleketi Isparta'ya uğurlandı.
Törende Palabıyık'ın 7 aylık hamile eşi Zeynep Palabıyık, jandarma personeli tarafından teskin edilmeye çalışıldı.
Törene, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AKP Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.
Kaynak:AA