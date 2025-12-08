Eşi 7 aylık hamileydi! Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Eşi 7 aylık hamileydi! Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Yayınlanma:
Tokat’ta görevi başında kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi törenle memleketi Isparta’ya uğurlanırken, 7 aylık hamile eşini jandarma personeli teskin etmeye çalıştı.

Tokat'ta Niksar Jandarma Komutanlığında görevi başında kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

33 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Palabıyık'ın otopsi işlemleri Tokat Devlet Hastanesi'nde tamamlandı.

Palabıyık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerler tarafından hastaneden alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

esi-7-aylik-hamileydi-kalp-krizi-geciren-uzman-cavus-sehit-oldu-2.jpg

Son dakika | Uyuşturucu baskınında çatışma çıktı: Bir polis şehit olduSon dakika | Uyuşturucu baskınında çatışma çıktı: Bir polis şehit oldu

CENAZESİ ISPARTA'YA UĞURLANDI

Bahçedeki törende dua edilmesinin ardından Palabıyık'ın cenazesi memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Törende Palabıyık'ın 7 aylık hamile eşi Zeynep Palabıyık, jandarma personeli tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

esi-7-aylik-hamileydi-kalp-krizi-geciren-uzman-cavus-sehit-oldu-4.jpg

Törene, Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Palabıyık'ın yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, AKP Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, protokol üyeleri ve silah arkadaşları katıldı.

Kaynak:AA

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Türkiye
Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Son dakika | Kartalkaya faciasında gerekçeli karar açıklandı
Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış
Polis memurunu şehit eden saldırgan suç makinası çıktı: İşlemediği suç kalmamış
Adli emanet vurgunları bitmek bilmiyor: AKP'li siyasetçinin gelini tüm parayı kumara yatırdı!
Adli emanet vurgunları bitmek bilmiyor: AKP'li siyasetçinin gelini tüm parayı kumara yatırdı!