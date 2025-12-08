Bahçeli alkışladı Bakırhan çaya davet etti!

Bahçeli alkışladı Bakırhan çaya davet etti!
Yayınlanma:
Meclis'teki bütçe görüşmelerine katılan MHP lideri Bahçeli, DEM Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı. Bakırhan ise kuliste kendisini tebrik eden Bahçeli'yi çaya davet etti. Bahçeli ise çay davetine, "Estağfirullah sizi yormayalım" diye cevap verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde dikkat çeken anlar yaşandı.

Son Dakika | Özgür Özel'in merakla beklenen bütçe konuşması başladıSon Dakika | Özgür Özel'in merakla beklenen bütçe konuşması başladı

BAKIRHAN KONUŞTU BAHÇELİ ALKIŞLADI

Bütçe görüşmelerinde yeni 'çözüm süreci'ne ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaşam ve çalışma şartları sağlanması gerektiğini" savundu.

Görüşmelere katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuşmasının sonunda Tuncer Bakırhan'ı alkışladı.

yeni-proje-17.jpg

Bakırhan'ın konuşması DEM Parti sıraları ile Bahçeli ve MHP sıraları tarafından da alkışlandı.

KULİSTE TEBRİK

Bahçeli TBMM kulisinde Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanına giderek tokalaşarak, yaptıkları konuşmalardan dolayı tebrik etti.

yeni-proje-18.jpg

BAHÇELİ'DEN ÇAY DAVETİNE "SİZİ YORMAYALIM" CEVABI

Tuncer Bakırhan'ın çay davetine Bahçeli, "Estağfurullah, sizi yormayalım. Başarılar, Allah yardımcınız olsun" diyerek karşılık verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
'Antalya'da daha büyük deprem olursa şaşırırım' demişti: Ahmet Ercan 7 büyüklüğündeki deprem için uyardı
İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşmadan erteleme kararı çıktı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Siyaset
CHP'li Emir'den iktidara sert eleştiri: Darbeyle milletin iradesini parmaklıklar arkasına koydunuz
CHP'li Emir'den iktidara sert eleştiri: Darbeyle milletin iradesini parmaklıklar arkasına koydunuz
Ağıralioğlu'ndan Bakan Şimşek'e 'enflasyon' tepkisi: Başarı hikayesi diye sunuluyor
Ağıralioğlu'ndan Bakan Şimşek'e 'enflasyon' tepkisi: Başarı hikayesi diye sunuluyor