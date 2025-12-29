Ayvalık açıklarında sürüklenen bottan 10 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin açıklarında, Marmara Denizi'nde düzensiz göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollarla kaçırmak için taşıyan bir lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik botları “TCSG-6” ve “KB-115” ile olay yerine ulaşan ekipler, botta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalıştıkları belirlenen düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.