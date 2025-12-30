Bir zehirlenme vakası daha: Çanakkale’de 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda gıda zehirlenmesi şüphesiyle birçok öğrenci hastaneye kaldırıldı. 55 öğrencinin aynı akşam yemeğini tüketmesinin ardından bir grup öğrencide rahatsızlık belirtileri ortaya çıktı.

26 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

29 Aralık 2025 günü akşam saatlerinde, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri bulunan 26 öğrenci Ezine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerden 19'u yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi.

7 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye başvuran öğrencilerden 7'sinin tedavi ve takip süreçleri ise halen devam ediyor. Yetkililer, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati bir tehlikenin bulunmadığını açıkladı.

Yerli Malı haftasında 'gıda zehirlenmesi' skandalı: 10 öğrenci hastanelik oldu!

Bir zehirlenme vakası da Mersin'de: 10 öğrenci hastanelik oldu

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çanakkale Valiliği konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Aralık 2025 günü saat 19.40 sıralarında, İlimiz Ezine ilçesinde bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci pansiyonunda, 55 kişinin aynı yemekten tüketmesinin ardından 26 öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ile Ezine Devlet Hastanesine başvurmuştur. Hastaneye başvuran öğrencilerden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 7 öğrencinin tedavi ve takibi devam etmektedir. Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olayla ilgili olarak gerekli adli ve idari soruşturmaların başlatıldığı bildirildi.