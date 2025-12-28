14 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 112 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde son iki haftadır devam eden operasyonların bilançosunu açıkladı. Büyükşehirlerden sahil şeridine uzanan kaçakçılık ağının deşifre edildiği operasyonlarda yakalanan 156 organizatörden 112’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 14 ilde düzenlenen kapsamlı operasyonların detaylarını paylaştı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik son iki haftadır devam eden operasyonlarda 156 şüpheli yakalanırken, kaçakçılık ağının deşifre edildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre operasyonun detayları şöyle:

156 ORGANİZATÖR YAKALANDI 112’Sİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, büyük şehirlerden sahil şeridinde bulunan illere uzanan bir göçmen kaçakçılığı ağı tespit edilerek deşifre edildi. Son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 156 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şahısların adli süreçlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

  • 112 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 44 organizatör hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
  • 14 İlde Havadan ve Karadan Eş Zamanlı Takip

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından ise karadan yürütülen çalışmalar şu 14 ilde yoğunlaştı:

  • Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep.

Yapılan baskınlar ve aramalar neticesinde suçta kullanıldığı tespit edilen 120 adet araç ile 13 adet bota el konuldu.

"HUKUK DEVLETİ VE İNSAN HAKLARI TEMELİNDE ETKİN MÜCADELE"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında göç yönetimi ve sınır güvenliği politikalarına da değindi. Göç yönetiminin güvenlik boyutunun; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalarla oluşturulduğu vurgulandı.

Bu kapsamda sınır güvenliğinin, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme–denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirildiği belirtildi. Yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmaların işletildiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Jandarma teşkilatını tebrik etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

