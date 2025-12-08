Bütçe görüşmesinden önce TBMM'de dikkat çeken anlar! Liderler tokalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçesi öncesi dikkat çeken anlar yaşandı. CHP, MHP ve DEM Parti liderleri tokalaştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Bütçe görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, muhalefetin tüm çağrısına rağmen bu senede bütçeyi savunmak için TBMM'ye gelmedi.

Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kürsüye çıktı.

TBMM Genel Kurulu'na gelen parti liderleri de tokalaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti ve MHP'nin sıralarına gitti. Özel, MHP Lideri Bahçeli ile DEM Parti liderleri Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile tokalaştı.

Kurtulmuş'tan bütçe görüşmelerinde 'yeni Anayasa' çıkışıKurtulmuş'tan bütçe görüşmelerinde 'yeni Anayasa' çıkışı

DEM PARTİ'NİN MHP'NİN SIRALARINA GİTTİ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; DEM Parti Eş Genel Başkanları da Bahçeli'nin yanına gidip tokalaştı.

2024'teki TBMM açılışında Bahçeli, DEM Parti'nin sıralarına gidip tokalaşmıştı. Bu beklenmedik hamlenin ardından İmralı Süreci başlamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

