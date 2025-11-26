Gece yarısı o sese uyandılar! 70 kişi apar topar tahliye edildi

Gece yarısı o sese uyandılar! 70 kişi apar topar tahliye edildi
Yayınlanma:
Amasra'da inşaat çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle, üst kısımda bulunan 24 daireli apartmandaki 70 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Bartın Amasra'da bir inşaat sahasında meydana gelen toprak kayması, üst kotta bulunan apartmanı risk altına alınca 70 kişi gece saatlerinde evlerinden çıkarıldı.

Olay, Kaleşah Mahallesi’nde bir bina temel kazısı sırasında yaşandı. Kazı alanında ani bir kayma meydana gelirken, kaymanın etkisi üst tarafta bulunan 24 daireli apartmanın zemin kısmına da yansıdı.

Gürültüyü duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

70 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Risk değerlendirmesi yapan ekipler, apartmanda yaşayan 70 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Vatandaşlar, ilçedeki otellere ve emniyet lojmanlarına yerleştirildi. İnşaat faaliyetleri durdurulurken, bina çevresi ve kazı alanı güvenlik şeridiyle kapatıldı.

AFAD ve ilgili kurumların bölgede yaptığı teknik incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

