Antalya'da toprak kaydı: 2 katlı bina tahliye edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde temel kazısı yapılan bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması, çevredeki yapılar için risk oluşturdu.

Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak’ta yaklaşık 15 gün önce başlatılan kazı çalışması sırasında dün yaşanan kayma sonrası, bitişikteki iki katlı binada oturan iki aile güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Olayın ardından bölgeye AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik önlemi alındı, alan şeritlerle kapatıldı.

İNCELEME YAPILACAK

Serik Belediyesi ekiplerinin gerçekleştireceği incelemede, hem inşaat faaliyetinin devam edip etmeyeceği hem de tahliye edilen ailelerin evlerine dönüp dönemeyecekleri karara bağlanacak. Yetkililer, yeni bir kayma ihtimaline karşı vatandaşların bölgeye yaklaşmaması konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.