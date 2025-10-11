Antalya'da toprak kaydı: 2 katlı bina tahliye edildi

Yayınlanma:
Antalya'da inşaat kazı çalışmasında meydana gelen toprak kaymasının oluşturduğu risk nedeniyle bitişikteki 2 katlı bina tahliye edildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde temel kazısı yapılan bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması, çevredeki yapılar için risk oluşturdu.

Merkez Mahallesi Şehit Hüseyin Kırlı Sokak’ta yaklaşık 15 gün önce başlatılan kazı çalışması sırasında dün yaşanan kayma sonrası, bitişikteki iki katlı binada oturan iki aile güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

antalya-toprak-kaymasi.png

insaat-alaninda-toprak-kaydi-bitisiktek-958151-284555.jpgOlayın ardından bölgeye AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik önlemi alındı, alan şeritlerle kapatıldı.

İstanbul'da çökme riski olan bina tahliye edildiİstanbul'da çökme riski olan bina tahliye edildi

İNCELEME YAPILACAK

Serik Belediyesi ekiplerinin gerçekleştireceği incelemede, hem inşaat faaliyetinin devam edip etmeyeceği hem de tahliye edilen ailelerin evlerine dönüp dönemeyecekleri karara bağlanacak. Yetkililer, yeni bir kayma ihtimaline karşı vatandaşların bölgeye yaklaşmaması konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Türkiye
Komisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı: DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor
Komisyondan İmralı'ya kimlerin gideceğini açıkladı: DEM Parti'nin Öcalan ziyaretinin detayları netleşiyor
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlanmıştı: Ölü sayısı 5'e çıktı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlanmıştı: Ölü sayısı 5'e çıktı