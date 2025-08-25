İstanbul'da çökme riski olan bina tahliye edildi
Sultanbeyli'de 3 katlı bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi. Bölgede güvenlik tedbirleri alındığı belirtildi.
İstanbul Sultanbeyli'de 3 katlı bina, çökme riski bulunduğu gerekçesiyle tedbir amacılya boşaltıldı.
Fatih Mahallesi Çetin Sokak'taki binada sakinleri, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen artçı depremler nedeniyle yapının zaman zaman sallandığını ve duvarlarından ses geldiğini yetkililere bildirdi.
BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Görevliler, bina sakinlerini tahliye etti.
Polis ekipleri, boşaltılan binanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Ekipler, çevrede ve binada inceleme yaptı. Mağduriyet yaşanmaması için binada güvenlik tedbirleri alındı.
Binanın durumuna teknik incelemelerin ardından karar verileceği ifade edildi.