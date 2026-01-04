Gece evine dönmek için ayrılmıştı sabah cesedi bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sabahın erken saatlerinde yaşanan olay, bölge halkını tedirgin etti. Saat 09.00 sıralarında Selimzade Mahallesi’nde bulunan dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SABAH SAATLERİNDE KORKUNÇ MANZARA

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, dere yatağında bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespiti sonucunda, cansız bedenin 61 yaşındaki Mehmet Gökdelen’e ait olduğu saptandı. Olay yeri inceleme ekipleri, Gökdelen'in ölümüyle ilgili bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.

POLİS TELEFONLA ARKADAŞINA ULAŞTI

Soruşturmayı derinleştiren polis, Gökdelen’in üzerindeki telefondan yola çıkarak bir arkadaşına ulaştı. Telefonla aranarak olay yerine çağrılan arkadaşı, polise verdiği ifadede gece yaşananları anlattı. Edinilen bilgiye göre; 3 arkadaşın gece saatlerinde bir araya gelerek alkol aldıkları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise evlerine dönmek üzere birbirlerinden ayrılarak bölgeyi terk ettikleri öğrenildi.

3 METREDEN ÖLÜME DÜŞÜŞ

Ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmelere göre, Mehmet Gökdelen’in yaklaşık 3 metre yükseklikten dengesini kaybederek dere yatağına düştüğü üzerinde duruluyor. Savcılık incelemesinin ardından Gökdelen’in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.