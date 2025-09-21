Gaziantep'te su krizi kapıda!

Yayınlanma:
Hatay’daki Amik Ovası’nı besleyen Tahtaköprü Barajı’nda, bu yılki kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 70 azalarak yüzde 30 seviyesine düştü.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yaptığı açıklamada, su seviyesindeki düşüşün tarım arazilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sular çekiliyor: Bir il daha kuraklık alarmını verdiSular çekiliyor: Bir il daha kuraklık alarmını verdi

antep.jpg

Barajdaki su oranının şu an yüzde 30 seviyelerinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Ne yazık ki çoraklaşan alanlarda araçlarla, hatta yürüyerek dolaşabiliyoruz. 5 yıl önce tarihi kazı yapılan alanlar da barajdaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. O dönemler buralar tamamen sular altındaydı." ifadelerini kullandı.

Kuraklığın etkisinin açıkça görüldüğü barajda ölen balıklar ve midyeler, kuruyan toprakların üzerinde göze çarpıyor.

antep1.jpg

antep2.jpg

antep3.jpg

Kaynak:AA

