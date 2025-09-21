Gaziantep'te su krizi kapıda!

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, yaptığı açıklamada, su seviyesindeki düşüşün tarım arazilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sular çekiliyor: Bir il daha kuraklık alarmını verdi

Barajdaki su oranının şu an yüzde 30 seviyelerinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Ne yazık ki çoraklaşan alanlarda araçlarla, hatta yürüyerek dolaşabiliyoruz. 5 yıl önce tarihi kazı yapılan alanlar da barajdaki su seviyesinin düşmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. O dönemler buralar tamamen sular altındaydı." ifadelerini kullandı.