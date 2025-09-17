Sular çekiliyor: Bir il daha kuraklık alarmını verdi

Sular çekiliyor: Bir il daha kuraklık alarmını verdi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde oluşan çukurun incelenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dereboyu Köyü'nde yüzeyde çukur benzeri bir oluşum gözlemlendiği, ilk yapılan teknik incelemelerde, bunun obruk olabileceği değerlendirilmekle birlikte, kesin sonuca varmak için detaylı çalışmaların yürütülmesi gerektiği belirtildi.

unceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk teknik incelemelerde çukurun obruk olabileceğinin değerlendirildiği, ancak kesin sonucun detaylı çalışmalarla ortaya çıkacağı belirtildi.

Yer altı su seviyelerindeki değişimler ve bölgenin jeolojik yapısının bu tür oluşumlara zemin hazırlayabileceği kaydedilen açıklamada, olayın meydana geldiği alanın yerleşim yerinden uzak olduğu, acil bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, çevrede güvenlik amaçlı takip ve gözlem çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, vatandaşların alana izinsiz yaklaşmamaları ve yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiği ifade edildi.

