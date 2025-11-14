Gazetecinin evi özel harekat ekiplerince basıldı!

Gazeteci Engin Açar'ın evinin sabah saatlerinde özel harekat polislerince basıldığı ortaya çıktı. O esnada dışarıda olduğunu belirten Açar, olayı öğrendikten sonra eve çağırdığı ekipler tarafından karakola götürüldüğünü, ancak baskının neden yapıldığını kendisine bildirilmediğini söyledi.