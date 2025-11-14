Gazetecinin evi özel harekat ekiplerince basıldı!

Gazeteci Engin Açar'ın evinin sabah saatlerinde özel harekat polislerince basıldığı ortaya çıktı. O esnada dışarıda olduğunu belirten Açar, olayı öğrendikten sonra eve çağırdığı ekipler tarafından karakola götürüldüğünü, ancak baskının neden yapıldığını kendisine bildirilmediğini söyledi.

Medya Blok'tan gazeteci Engin Açar, kendisinin işte olduğu sırada sabah saatlerinde evinin özel harekat polisleri tarafından basıldığını açıkladı.

Olayı öğrendikten sonra apar topar eve dönen Açar, eve çağırdığı polis ekiplerince şüpheli sıfatıyla karakola götürüldüğünü belirtti.

BİR GARİP EV BASKINI

Engin Açar, gece saatlerinde işe gitmek yola çıktıktan yaklaşık 2 saat sonra evine 30-35 kişilik özel harekat ekibi tarafından basıldı.

Olayı sonradan öğrendiğini belirten Açar, eve döndüğünde ortalığı dağılmış halde bularak polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri Açar'ın belirttiğine göre gazeteciyi şüpheli sıfatıyla karakola götürdü.

videoplayback-frame-at-1m47s.jpg
Evi özel harekat polislerince basılan gazeteci Engin Açar olayı çektiği bir video ile anlattı

EVE ÇAĞIRDIĞI POLİSLER GAZETECİYİ ŞÜPHELİ SIFATIYLA KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Açar karakolda ekiplerin kendisinden özür dilediğini ifade ederken, evinin neden basıldığını öğrenemediğini belirterek şunalrı söyledi:

  • "Sebebini araştırıyoruz. GBT'me bakıyorlar, dosyalarıma bak, hani yok benlik hiçbir şey yok. Ama bir yandan da ifademin alınacağını söylüyorlar. Bu sebepten dolayı alıp karakola götürdüler. Gerçekten komedi gibi bir gün yaşadım bugün. Anlam veremediğim şeyler oldu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

