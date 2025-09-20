Gazeteci Furkan Karabay'ın tutukluluğunda yeni gelişme

YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gösterilerek 15 Mayıs günü gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “cumhurbaşkanına hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Karabay hakkında, tutukluluğunun ancak 123. gününde iddianame hazırlandı, 126. günde ise mahkeme tarafından kabul edildi.

Gazeteci Furkan Karabay’ın iddianamesi kabul edildi

"BU ZULMÜ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Karabay'ın avukatlığını üstlenen Enes Ermaner, tutukluluğa itiraz ettiklerini duyurdu.

Karabay hakkında tutukluluğunun 113. günde düzenlenebilen iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ancak 126. günde kabul edilebildiğini belirten avukat Ermaner, "29 yaşında, tek derdi gazetecilik olan bir kişiye yapılan bu zulmü ne hukuken ne de vicdanen kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Ermaner, "gazetecilik suç değildir" hashtagıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Furkan Karabay hakkında tutukluluğunun 113. günde düzenlenebilen iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ancak 126. günde kabul edilebildi.

İddianame kabulü sonrası ise Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Furkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ilk duruşma tarihi olarak 02 Aralık 2025 tarihi belirlendi. Bu demek oluyor ki, Furkan ancak tutukluluğunun 201. gününde mahkeme karşısına çıkıp savunma yapabilecek.

29 yaşında, tek derdi gazetecilik olan bir kişiye yapılan bu zulmü ne hukuken ne de vicdanen kabul etmemiz mümkün değil. Bu itibarla bugün sunduğumuz dilekçe ile Furkan'ın tutukluluğuna bir kez daha itiraz ederek bir an önce tahliyesini talep ettik.

Bu hukuksuzluğa ve vicdansızlığa ivedilikle son verilerek Furkan'ın bir an önce tahliyesini bekliyoruz."

