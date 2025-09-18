Gazeteci Furkan Karabay’ın iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, bir YouTube kanalındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" iddialarıyla tutuklanan gazeteci Furkan Karabay'ın iddianamesini 114 gün sonra hazırlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Karabay’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ARALIK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianameyi kabul eden mahkeme Karabay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İlk duruşma 2 Aralık tarihinde saat 10:30'da görülecek.

ERDOĞAN VE GÜRLEK MAĞDUR SIFATIYLA YER ALDI

İddianamede, Karabay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret, zincirleme şekilde terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ve Hakim Hatice Kozan ise mağdur olarak yer aldı.

Karabay'ın HDK dosyaları, yazılan iddianamelerde suç olarak gösterilen hususlar ve dava takibi haberleri iddianamede suç olarak gösterildi.

BEYANLARI SUÇ SAYILDI

Karabay'ın 11 Temmuz tarihindeki tutukluluk incelemesinde 4. Sulh Ceza Hâkimi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na karşı beyanları suç sayıldı. Karabay, tutukluluk değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Önceki savunmalarımı aynen tekrar ediyorum, avukatımın dinlenilmesini istemiştim, İstanbul CBS suç işlemeye devam etmektedir, burada verilecek karar sizin yargı mensubu mu yoksa çete mensubu mu olduğunuzu gösterecektir, tutukluluk devam kararı vermeniz halinde sizde suç işlemiş olacaksınız, tahliye konusunda takdir sizindir benim herhangi bir talebim yoktur"

NE OLMUŞTU

Furkan Karabay, dava konusu paylaşımlar nedeniyle 9 Kasım 2024'te tutuklanmış, 18 Kasım'da tahliye edilmişti. Gazeteci, aynı suçlamalarla 15 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılanan Karabay, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.