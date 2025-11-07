Gazeteci Evren Demirdaş'a saldıran sanıklara tahliye

Gazeteci Evren Demirdaş'a saldıran sanıklara tahliye
Yayınlanma:
Elazığ Belediye Binası önünde 1 Ekim’de 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan Gazeteci Evren Demirdaş’a saldıran ve tutuklu yargılanan 3 sanık tahliye edildi.

Elazığ’da Sözcü Gazetesi muhabiri Evren Demirdaş’a 1 Ekim tarihinde Elazığ Belediyesi önünde saldıran 4 kişiden 3’ü tutuklanmış, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Saldırıda Demirdaş’ın burnu kırılmış, çeşitli bölgelerinde yaralanmalar meydana gelmişti. Bugün Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi ve Çocuk Mahkemesi’nde ayrı olarak yargılanan tutuklu 3 sanığın kasten yaralama suçu basit yerine basit yaralama nedeni ile tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. 24 yaşındaki saldırgan S.Ç. Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken, saldırganlardan 17 yaşındaki A.B. ve 17 yaşındaki F.G. ise çocuk mahkemesinde yargılandı.

Sanıklar duruşma sonrası serbest bırakıldı. 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 13 Ocak 2026’ya, Çocuk Mahkemesi’nde görülen dava ise 20 Ocak 2026’ya ertelendi.

Gazetecilerden darbedilen meslektaşlarına destekGazetecilerden darbedilen meslektaşlarına destek

"İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARININ ÇIKMASI BASIN CAMİASINI ÜZMÜŞTÜR"

Duruşmayı takip eden Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) Başkanı Serkan Gürtürk, sanıkların daha ilk duruşmada tahliye edilmesinin basın camiası adına üzücü olduğunu belirterek, bu kararın bazı kesimlerin iştahını kabartacağını söyledi. Gürtürk, şunları kaydetti:

"Bugün gazeteci meslektaşımız Evren Demirdaş’a bazı şahıslar tarafından bir saldırı gerçekleşmişti. Biz de Elazığ Adliyesi’nde görülen ilk duruşmaya katılarak meslektaşımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. İlk duruşmada tahliye kararının çıkması basın camiasını üzmüştür. Çünkü mahkemenin verdiği karar tahliye ile sonuçlanmıştır. Bizler bu süreçte cemiyet olarak meslektaşımızın yanında olacağız. Bu sonuç bazı kesimlerin, bazı güruhların ciddi manada iştahını kabartacaktır. Son dönemde Elazığ’da bu tür olaylar, basın mensuplarına yönelik saldırılar artmaktadır. Bunlar bizim açımızdan endişe vericidir."

Elazığ'da gazeteci Evren Demirtaş'a saldıran 3 kişi tutuklandıElazığ'da gazeteci Evren Demirtaş'a saldıran 3 kişi tutuklandı

"GAZETECİLER ÜLKEMİZDE ÖLÜM TEHLİKESİ İLE BAŞ BAŞA KALIYOR"

Saldırıya uğrayan Gazeteci Evren Demirdaş da mahkemenin kendisine saldıran gazetecilere verdiği tahliye kararının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Tahliye kararının saldırganlara yaptıkları eylemin bir ödülü olarak verildiğini ifade eden Demirdaş, aynı zamanda bu durumun basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef gazeteciler ülkemizde ölüm tehlikesi ile tehditlerle baş başa kalıyor. Bu davada saldırganların tahliye edilmesi kararı ile büyük bir üzüntü ve endişe duyduk. Çünkü bu karar sadece şahsıma değil aynı zamanda halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Gazetecilere yönelik saldırıların cezasız kalması Türkiye’de ifade özgürlüğü iklimini daha da zayıflatmakta, kamuoyunu susturma girişimini daha da cesaretlendirmektedir. Ben bugüne kadar olduğu gibi gerçeklerin peşinde koşmaya, halkın haber alma özgürlüğünü savunmaya, mesleki sorumluluğumu da yerine getirmeye devam edeceğim. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyorum."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Türkiye
'Bağlama büyüsü' yaparak insanları dolandıran 3 kişi yakalandı
'Bağlama büyüsü' yaparak insanları dolandıran 3 kişi yakalandı
Hatay'da deprem!
Hatay'da deprem!