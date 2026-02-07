'Sonunda o çocukla evlendim' diyerek lokma döktürdü!

Bursa’nın İnegöl ilçesi, benzerine az rastlanır, neşeli bir kutlamaya sahne oldu. Sevdiği adama kavuşan bir kadın, bu mutluluğunu tüm ilçeyle paylaşmak için bin kişilik lokma döktürdü.

"SONUNDA O ÇOCUKLA EVLENDİM"

İlçe merkezindeki Sani Konukoğlu Camii önüne kurulan lokma aracı, hem ikramıyla hem de üzerindeki yazıyla vatandaşların ilgi odağı oldu. Genellikle vefat edenlerin arkasından dökülen "hayır lokması" bu kez bir kavuşma hikayesine hizmet etti. Aracın önüne asılan tahtadaki "Sonunda o çocukla evlendim" yazısı, yoldan geçenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

İftar menü fiyatları belli oldu: 4 kişilik ailenin yemeği 2 bin lirayı aştı

KİMLİĞİNİ GİZLİ TUTTU

Lokma dağıtımını gerçekleştiren firmanın sahibi Salih Kılıç, siparişin telefonla verildiğini ve müşterinin kimliğinin gizli kalmasını talep ettiğini belirtti. Kılıç, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:

"Arkadaş bizi arayıp lokma döktürmek istediğini söyledi. Tahtaya ne yazalım diye sorduğumuzda bu yazıyı istedi. İlk defa başımıza geliyor, çok neşeli bir hayır oldu. Kendisini hiç görmedik; dağıtım sırasında gelip izlemiş, sonra arayıp teşekkür etti."

DHA