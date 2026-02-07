İftar menü fiyatları belli oldu: 4 kişilik ailenin yemeği 2 bin lirayı aştı

Ramazan ayı her ne kadar dayanışma ve paylaşma ayı olsa da, 2026 yılı fiyatları bu maneviyatın üzerine ağır bir ekonomik yük bindiriyor.

PİDEYE %25 ZAM: KİLOSU 100 TL OLDU

Fırıncılar Odası’nın belirlediği yeni tarifeye göre, ekmekten sonra iftarın vazgeçilmezi pide de zamdan nasibini aldı:

250 Gram Pide: 25 TL

350 Gram Pide: 35 TL

Azami Kilo Fiyatı: 100 TL (Geçen yıl 81 TL, 2024'te 60 TL idi).

RESTORANLARDA İFTAR TELAŞI: 500 TL'DEN 8 BİN TL'YE

İftar menülerinde fiyatlar, restoranın segmentine göre devasa bir makas aralığında seyrediyor:

Ekonomik Segment

Fast food ve küçük lokantalarda ana yemek+tatlıdan oluşan kısıtlı menüler 500 TL civarında.

Orta Segment

İftariyelik, çorba ve ara sıcağın eklendiği menüler 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor (Ömür Restoran: 1650 TL, Develi: 2950 TL).

Lüks/Boğaz Segmenti

Beşiktaş ve çevresindeki lüks otellerde fiyatlar 6.000 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye kadar çıkıyor.

ANADOLU DA BÜYÜKŞEHİRLERİ ARATMADI

Menü fiyatları sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun diğer illerinde de cep yakıyor:

İzmir: 2.200 TL

Hatay: 1.950 TL

Bursa: 1.350 TL

Ankara: 1.000 TL.

MUTFAKTAKİ RAMAZAN GİDERLERİ

Hürriyet'in hazırladığı habere göre sofranın demirbaş ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekici seviyede:

Pastırma: Kilosu 1.800 TL

Hurma: 300 - 900 TL (çeşidine göre)

Güllaç: Kilosu ortalama 1.000 TL

Ramazan Kolileri: En ucuzu 550 TL, en kapsamlısı 1.700 TL (Geçen yıla göre %25 zamlı).

ET FİYATLARI SABİTLENDİ AMA...

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul ve Ankara PERDER üyesi marketler arasında yapılan protokol kapsamında fiyatlar Ramazan sonuna kadar donduruldu:

Dana Kıyma: 485 TL

Dana Kuşbaşı: 510 TL

Tereyağı: 384 TL.