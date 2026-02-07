İftar menü fiyatları belli oldu: 4 kişilik ailenin yemeği 2 bin lirayı aştı
Ramazan ayı her ne kadar dayanışma ve paylaşma ayı olsa da, 2026 yılı fiyatları bu maneviyatın üzerine ağır bir ekonomik yük bindiriyor.
PİDEYE %25 ZAM: KİLOSU 100 TL OLDU
Fırıncılar Odası’nın belirlediği yeni tarifeye göre, ekmekten sonra iftarın vazgeçilmezi pide de zamdan nasibini aldı:
250 Gram Pide: 25 TL
350 Gram Pide: 35 TL
Azami Kilo Fiyatı: 100 TL (Geçen yıl 81 TL, 2024'te 60 TL idi).
RESTORANLARDA İFTAR TELAŞI: 500 TL'DEN 8 BİN TL'YE
İftar menülerinde fiyatlar, restoranın segmentine göre devasa bir makas aralığında seyrediyor:
Ekonomik Segment
Fast food ve küçük lokantalarda ana yemek+tatlıdan oluşan kısıtlı menüler 500 TL civarında.
Orta Segment
İftariyelik, çorba ve ara sıcağın eklendiği menüler 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor (Ömür Restoran: 1650 TL, Develi: 2950 TL).
Lüks/Boğaz Segmenti
Beşiktaş ve çevresindeki lüks otellerde fiyatlar 6.000 TL'den başlayıp 8.000 TL'ye kadar çıkıyor.
ANADOLU DA BÜYÜKŞEHİRLERİ ARATMADI
Menü fiyatları sadece İstanbul’da değil, Anadolu’nun diğer illerinde de cep yakıyor:
İzmir: 2.200 TL
Hatay: 1.950 TL
Bursa: 1.350 TL
Ankara: 1.000 TL.
MUTFAKTAKİ RAMAZAN GİDERLERİ
Hürriyet'in hazırladığı habere göre sofranın demirbaş ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekici seviyede:
Pastırma: Kilosu 1.800 TL
Hurma: 300 - 900 TL (çeşidine göre)
Güllaç: Kilosu ortalama 1.000 TL
Ramazan Kolileri: En ucuzu 550 TL, en kapsamlısı 1.700 TL (Geçen yıla göre %25 zamlı).
ET FİYATLARI SABİTLENDİ AMA...
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile İstanbul ve Ankara PERDER üyesi marketler arasında yapılan protokol kapsamında fiyatlar Ramazan sonuna kadar donduruldu:
Dana Kıyma: 485 TL
Dana Kuşbaşı: 510 TL
Tereyağı: 384 TL.