Toptancılar duyurdu: Ramazan ayarı geldi, fiyatlar sabitlendi

19 Şubat 2026’da başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde tüketiciyi yakından ilgilendiren bir karar geldi.

Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları bakliyattan kuruyemişe, temel gıda maddelerinde bayram da dahil Ramazan ayı sonuna kadar fiyatları sabitlediklerini duyurdu.

Gıda toptancıları, bu kararın "ticari bir kampanya değil, toplumsal bir sorumluluk" olduğunu vurgulayarak, artan gıda talebi karşısında piyasada dengeli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

5 AY ÖNCEKİ FİYATLARLA RAMAZAN HAZIRLIĞI

Birçok bakliyat ürününde Kasım 2025 fiyatları Mart sonuna kadar donduruldu.

Rekolte kaybı nedeniyle mercimekte Aralık ayı fiyatları baz alınacak.

Böylece bakliyat grubunda 5 aylık bir fiyat sabitlemesi gerçekleştirilmiş oldu.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, uygulamanın kapsamını bu yıl her zamankinden daha geniş tuttuklarını belirtti:

"Bu yıl bir adım daha ileri giderek Kasım ayı fiyatlarıyla Mart ayı sonuna kadar sabit fiyat uygulamasına geçtik. Toplamda 5 aylık bir fiyat sabitlemesi yapıyoruz."

Reis şöyle devam etti:

"Sabit fiyat uygulamasını ilk kez 1994'te başlattık. Ramazan, kuru gıda tüketiminin arttığı özel bir dönem; bu kararı toplumsal sorumluluk gereği alıyoruz."

"ESNAFTAN PİRİNÇ, YAĞ VE UN İÇİN SÖZ ALDIK"

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Başkan Vekili Cengiz Karadağ, İstanbul’daki esnafın bu sürece tam destek verdiğini açıkladı:

"Esnafımızdan yağ, pirinç, mercimek ve un gibi temel ürünlerde fiyatları sabitleme sözü aldık. Ramazan’ın ortasında dahi 4 ay önceki fiyatlarımızla bugünü karşılaştırabilirsiniz; şeffaf davranıyoruz."

"Hurmayı bu sene geçen yıla göre daha uygun maliyetle aldık. Bu yüzden tezgahlarda 50-100 TL daha uyguna satacağız."

"KURUYEMİŞ VE ÇİKOLATADA ARTIŞ BEKLENMİYOR"

AYTOP Gıda Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çobanoğlu, iftar ve bayram sofralarının vazgeçilmezleri için şu verileri paylaştı:

"Kaju, badem, ceviz ve kuru üzümde fiyatları bayram sonuna kadar sabitledik."

"En iyi hurmanın kilosu 900 TL iken, Kudüs ve Medine hurmaları 300-650 TL arasında. Uygun fiyatlı seçenekler ise 100-150 TL bandında seyrediyor "Fındık bu sene biraz pahalı ancak bayram çikolatası fiyatlarında büyük bir yükseliş beklemiyoruz."

RAMAZAN 2026 SOFRA TAKVİMİ

Sektör temsilcilerinin bu "dondurma" kararı, aşağıdaki takvim boyunca geçerli olacak:

İlk Oruç: 19 Şubat Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı: 20-21-22 Mart (Cuma, Cumartesi, Pazar).