Son dakika | Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayındaki pide fiyatını açıkladı. Bu yıl Ramazan pidesinin kilo fiyatı yüzde 23 arttı ve 100 liraya çıkarıldı. Ankara ve İstanbul'da 250 gramlık pide 25 liradan satılacak. Geçen yıl fiyat 20 TL'ydi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ramazan pidesinin fiyatının yüzde 23 zamlandığını duyurdu.

Buna göre Ankara ve İstanbul'da 250 gramlık pide 25 liradan satılacak. Yani büyükşehirlerde zam yüzde 25 olacak.

350 gramlık pideler 35 liradan satışa sunulacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Ramazan pidesi fiyatlarını bir basın toplantısı ile duyurdu. Pidenin yüzde 23 zamlandığını duyuran Balcı, "Fiyatı belirlerken halkımızın alım gücünü ve enflasyonu dikkate aldık" dedi.

EKMEĞE MARTTA ZAM SİNYALİ

Balcı fiyat belirlenirken fırıncı esnafının fedakarlık yaptığını söyledi ve "İşçilik ücreti ve işletme maliyeti artmasına rağmen Ocak ayında ekmek fiyatına zam olmadı. Şubat ayında yine giderlerde artış oldu ancak Ramazan ayında ekmek fiyatında bir zam olmayacak, kilogram fiyatı 75 liradan satılmaya devam edilecek" diye konuştu.

Balcı, ekmek fiyatının Ramazan sonrası, yani Mart ayı sonlarında bir zam yapılacağını "En makul fiyat neyse, Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirleyeceğiz" sözleriyle duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

