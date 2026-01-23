İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, üye marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini açıkladı.

Bu kapsamda İstanbul’un tüm ilçelerindeki 30 ayrı zincir markette kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi.

RAMAZAN SONUNA KADAR ZAM YOK

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız.

UCUZA ET VE TEREYAĞI

Dana kıyma: 485 TL/kg Dana kuşbaşı: 510 TL/kg Tereyağı: 384 TL/kg

30 ZİNCİR MARKETTE SATIŞI YAPILACAK

Altun

Gökkuşağı

Show

Örnek

Birmar

Biçe

Happy Center,

Kim

Onur Market

Snowy

Onur Hipermarket

Irmaklar

Sarıyer

Aypa

Birlik Gross

Rota

Karabağ

Deniz

Kılı

Grup Gökkuşağı,

Koçak, Çapan

Badem Grup

Nar, Mopaş

Hakmar

Ecemar

Gümüşekomar

Irmaklar Gross

Show Gross

RAMAZAN ALIŞVERİŞİ İÇİN ÖNERİLER

Fiyat sabitleme uygulaması, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen aileler için fırsat oluşturuyor.

Marketlerde ürünlerin stok durumunu kontrol etmek ve kampanyalardan faydalanmak, Ramazan alışverişini daha planlı hale getirecek.