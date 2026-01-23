İstanbul’da et ve tereyağı fiyatlarını sabitlediler: 30 zincir market isim isim açıklandı

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), Ramazan ayı boyunca tüketiciyi korumayı amaçlayan yeni fiyat tarifesini kamuoyuna duyurdu. Kırmızı et ve tereyağına anlaşma gereği 19 Mart 2026 tarihine kadar zam yapılmayacak. Fiyatları sabitleyen 30 zincir marketin isimleri de belli oldu. İşte detaylar...

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, üye marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının bugünden itibaren ramazan ayı sonuna kadar sabitlendiğini açıkladı.
Bu kapsamda İstanbul’un tüm ilçelerindeki 30 ayrı zincir markette kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi.

RAMAZAN SONUNA KADAR ZAM YOK

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Et ve tereyağı fiyatlarında sabitlemeye gittik. Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız.

UCUZA ET VE TEREYAĞI

Dana kıyma: 485 TL/kg

Dana kuşbaşı: 510 TL/kg

Tereyağı: 384 TL/kg

30 ZİNCİR MARKETTE SATIŞI YAPILACAK

  • Altun
  • Gökkuşağı
  • Show
  • Örnek
  • Birmar
  • Biçe
  • Happy Center,
  • Kim
  • Onur Market
  • Snowy
  • Onur Hipermarket
  • Irmaklar
  • Sarıyer
  • Aypa
  • Birlik Gross
  • Rota
  • Karabağ
  • Deniz
  • Kılı
  • Grup Gökkuşağı,
  • Koçak, Çapan
  • Badem Grup
  • Nar, Mopaş
  • Hakmar
  • Ecemar
  • Gümüşekomar
  • Irmaklar Gross
  • Show Gross

RAMAZAN ALIŞVERİŞİ İÇİN ÖNERİLER

Fiyat sabitleme uygulaması, bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen aileler için fırsat oluşturuyor.
Marketlerde ürünlerin stok durumunu kontrol etmek ve kampanyalardan faydalanmak, Ramazan alışverişini daha planlı hale getirecek.

Kaynak:AA

