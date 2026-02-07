Vefat eden kanser hastasının ilaç bedeli SGK'dan alınacak

Kanser İlacı Davasında Emsal Karar: Vefat Eden Hastanın İlaç Bedeli SGK’dan Alınacak

Ankara’da akciğer kanseri tedavisi görürken hayatını kaybeden Nurettin Boyar’ın ailesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) karşı açtığı hukuk mücadelesini kazandı. Mahkemenin, "geri ödeme listesinde olmayan" akıllı ilaç bedelinin aileye iade edilmesi yönündeki kararı, istinaf mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulundu.

"HAYATİ ÖNEM" VURGUSUYLA İADE KARARI

Akciğer kanseri teşhisi konulan Nurettin Boyar’a, standart kemoterapi yöntemleri yerine akıllı ilaç tedavisi önerildi. Ailesi, ilacın geri ödeme listesinde olmamasına rağmen kendi imkanlarıyla yaklaşık 148 bin TL harcayarak ilacı temin etti. Boyar’ın vefatının ardından kızı Sevcan Özmen, bu bedelin iadesi için yargı yoluna gitti.

Ankara 8'inci İş Mahkemesi, dosyaya sunulan bilirkişi raporları doğrultusunda davanın seyrini değiştiren kritik tespitlerde bulundu. Mahkeme heyeti; söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde hayati bir öneme sahip olduğunu, kullanımının tıbben zorunlu görüldüğünü ve mevcut diğer tedavi yöntemlerine kıyasla çok daha etkin sonuçlar verdiğini saptadı.

Ayrıca ilacın piyasada herhangi bir tıbbi muadilinin bulunmadığı gerçeğini de göz önünde bulunduran mahkeme, bu gerekçelere dayanarak toplam 147 bin 908 TL tutarındaki ilaç bedelinin yasal faiziyle birlikte davacı aileye ödenmesine hükmetti.

SGK’NIN "SINIRLI KAYNAK" İTİRAZI REDDEDİLDİ

SGK vekili, kararı istinafa taşıyarak ilacın geri ödeme listesinde olmadığını, devletin sınırlı kaynaklarının her ilacı kapsayamayacağını ve hastanın ilacı kullandıktan kısa süre sonra vefat ettiğini ileri sürdü.

Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu Hukuk Dairesi, SGK’nın itirazını esastan reddetti. Kararda, hastanın vefat etmiş olmasının ilacın hayati önemini ve tedaviye sağladığı katkıyı ortadan kaldırmadığı vurgulandı.

"HASTA VEFAT ETSE BİLE İADE MÜMKÜN"

Ailenin avukatı Eliz Atlı, kararın "sosyal devlet" ilkesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Atlı, bu kararla birlikte; hastalar vefat etmiş olsa dahi, eğer kullandıkları ilaçtan fayda gördülerse, ailelerinin ödediği bedelleri geri alabilmelerinin yolunun hukuken netleştiğini ifade etti.

DHA