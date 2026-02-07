Öğretmenler CİMER’e koştu skandal patladı! Olmayan yüzlerce öğrenciye karne verildi iddiası

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra Güneydoğu’daki birçok ilde öğretmenler, Cumhurbaşkanlığına sınıf listesinde kayıtlı olup sürekli devamsız olan öğrencileri ihbar etti. Öğretmenlerin şikâyetleri, sanal öğrenci skandalının ortaya çıkmasına yol açtı.

Eğitim yılı başından bu yana okula gelmeyen öğrencilerin sınıf listelerinden silinmediği ve devamsızlık oranlarının düşük gösterildiği endişesiyle başvuruda bulunan öğretmenler, Cumhurbaşkanlığı tarafından incelemeye alındı.

Eğitim ticarethaneye döndü: 'Hayalet sınıf' kurup diploma sattılar!

ÖĞRENCİ SAYISI BELİRSİZ

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 16 Ocak-2 Şubat 2026 tarihlerindeki yarıyıl tatilinde yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnelerini aldığını duyurdu. Bakanlık, öğrenci sayısını net olarak açıklamak yerine “yaklaşık” ifadesini kullandı. Ancak öğretmenlerin ihbarları, durumun farklı bir boyutu olduğunu gözler önüne serdi. Özellikle ilkokul 1. ve 2. sınıflarda öğrencilere karne yerine verilen “Öğrenci Gelişim Raporları”nın devamsız öğrencilere dağıtılıp dağıtılmadığı bilinmiyor.

TARTIŞMALI GELİŞİM RAPORU

Öğretmenler, derse hiç gelmeyen öğrenciler için sınıf listesinde kayıtlı oldukları gerekçesiyle “Öğrenci Gelişim Raporu” düzenlendiğini belirtti. Öğretmenler, Eylül 2025’ten bu yana sınıf listelerinde adı yer alan ama okula gitmeyen öğrencilerin kayıtlarının silinmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanlığı, devamsız öğrencilere karne veya Gelişim Raporu düzenlenip düzenlenmediğini de mercek altına alacak.

İstanbul’da bir okulda 32 öğrencilik sınıfta sadece 19 çocuğun okula geldiği, Ankara’daki bir okulda ise 40 kişilik sınıfta 24’ünün devam ettiği, 16 öğrencinin ise sene başından bu yana hiç gelmediği CİMER’e bildirildi. Yarıyıl tatili sonrası da kayıp öğrenciler okula dönmedi.

611 BİN ÖĞRENCİ KAYIP

Türkiye’de örgün eğitimde kayıtlı öğrenci sayısı 17 milyon 956 bin 523. Zorunlu eğitim çağında olup okula hiç kayıt yaptırmamış çocuk sayısı ise 611 bin 612. Ayrıca, kayıtlı olup okula gitmeyen öğrenciler de bulunuyor. MEB’in verilerine göre net okullaşma oranı ilkokulda yüzde 95, ortaokulda yüzde 89,3 ve ortaöğretimde yüzde 83,2. Bu veriler, okul dışında olan öğrenci sayısının 1 milyonu aştığını gösteriyor.

ÖĞRETMENLER DURUMU ANLATTI

İlkokul öğretmeni B.T, CİMER başvurusunda şunları söyledi:

“Devlette 30 yıllık öğretmenim. Birinci sınıfları okutuyorum. Bakanlık, ‘Öğrenci Gelişim Raporu’ istedi. Eylül 2025’ten bu yana 19 öğrenci okula geliyor. Sınıf listesinde kayıtlı görünen ama hiç gelmeyen 12 öğrenciyle sınıf mevcudu 31’e çıkıyor. Devamsız öğrencilerin silinmesini her gün işaretlememe rağmen kayıtları sistem silmiyor. Hiçbirini tanımıyorum.”

İlkokul öğretmeni Y.S de,

“Sınıf mevcudunun 24’ü devamlı, 16’sı sürekli devamsız. Gelişim raporlarında, çocukların sosyal duygusal öğrenme becerilerini yazdık. Hiç görmediğim öğrencilerin, gelişip gelişmediğini nasıl bileyim? MEB’e ‘sürekli devamsız’ diye defalarca bildirdim. Kayıtları sistemden silinmedi. Devamsızlara karne veya gelişim raporu verilmesinden şüpheleniyorum.”

Bir diğer öğretmen R.K ise şunları aktardı:

“Sınıfımdaki öğrencilerin yarısı, eylülden bu yana yok. Devamsızlıklarını e-okula her gün girdim. 4 aydır gelmeyen bu çocuklar, sınıfımda öğrenci görünüyor. Adı Hira Nur olan iki öğrenciden biri devamlı, biri devamsız. Sürekli devamsız öğrenciler sistemden silinmiyor. Böylece öğrenci devamsızlık oranları düşürülüyor.”

90 GÜN DEVAMSIZLIK YAPAN ÖĞRENCİ NASIL KAYITLI GÖRÜNÜYOR?

Eğitim-öğretim yılı 180 iş günü. Bir öğrenci, toplam 30 gün devamsızlık yapabilir (10 gün raporsuz, 20 gün raporlu). 5 gün devamsızlıkta veliye e-posta gönderilir, 10 gün devamsızlıkta veli yazılı uyarılır. Ancak birinci dönem boyunca 90 gün devamsızlık yapan öğrencilerin sayısı açıklanmıyor.