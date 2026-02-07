1 milyarlık mirası kazandı: Dolandırıcıları açık açık uyardı

Medine Akdemir, mal kaçırma davası açtığı 1 milyarlık mirası kazandı. Kız evlattan mal kaçıranlara emsal niteliği taşıyan kararın haberlere konu olmasının ardından telefonu susmadı. Akdemir, kendisini polis, savcı ve hakim olarak tanıtan dolandırıcıları açık açık uyardı.

Ankara’da yaşayan Medine Akdemir’in, babası Zeki Taşdemir’in ölümünün ardından açtığı miras davası, sıradan bir aile içi ihtilafın ötesine taşındı. Dava, “kız evlada miras bırakmayan” anlayışa karşılık veren emsal bir yargı kararıyla sonuçlandı.

Kahramankazan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığının kız çocuktan kaçırıldığı kanaatine vararak tapu iptali ve tesciline hükmetti. Akdemir davayı kazandı ancak kararın kamuoyuna yansımasıyla dolandırıcıların hedefi oldu.

1 MİLYARLIK MİRASI KAZANDI AMA...

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Medine Akdemir'in yaklaşık 1 milyar liralık miras davasını kazandı ancak karar henüz kesinleşmedi. Tarafların Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvuru süreci devam ederken, yaklaşık 500 milyon lira değerindeki petrol istasyonuna ilişkin yeni bir dava açılmasının da gündemde olduğu öğrenildi.

Medine Akdemir, mahkemenin verdiği kararın kamuoyuna yansımasının ardından kendilerini polis, hâkim ve savcı olarak tanıtan çok sayıda kişinin telefonla aradığını, çeşitli gerekçelerle bilgi almaya ve güven oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Borsada 5 kat kazanç vaadiyle hisse sattılar! Instagram'da kurdukları tuzak ortaya çıktıBorsada 5 kat kazanç vaadiyle hisse sattılar! Instagram'da kurdukları tuzak ortaya çıktı

Gün içinde defalarca arandığını belirten Akdemir, bu kişilerin dava dosyasını ve mahkeme sürecini bildiklerini öne sürerek kendisini yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Yaşananlar nedeniyle yabancı numaralara artık cevap vermediğini ifade eden Akdemir, durumdan ciddi rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

DOLANDIRICILARI AÇIK AÇIK UYARDI

Dolandırıcılara karşı açık açık uyarıda bulunan Akdemir, davanın henüz sonuçlanmadığını vurgulayarak, "Davam şu an istinaf aşamasında. Mahkeme kararı kesinleşmiş değil. Bugüne kadar bu davadan tek kuruş almadım. Buna rağmen sanki karar kesinleşmiş ve para alınmış gibi davranarak beni arıyorlar” dedi.

Kendisini dolandırıcılık için arayanların özellikle adli unvanlar kullanarak korku ve güven duygusu yaratmayı hedeflediğini belirten Akdemir, yaşadıklarının yalnızca kendisini değil, benzer davaları bulunan vatandaşları da ilgilendirdiğini kaydetti.

Akdemir, büyük davaların kamuoyuna yansımasının ardından dolandırıcıların hızla harekete geçtiğini belirterek, herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Medine Akdemir, "Bu tür büyük davalar kamuoyuna yansıdığında dolandırıcılar hemen harekete geçiyor. Benim adımı ve davamı kullanarak başkalarını da kandırabilirler. Herkes çok dikkatli olmalı" dedi.

