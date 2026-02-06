Borsada 5 kat kazanç vaadiyle hisse sattılar! Instagram'da kurdukları tuzak ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kurulan suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden yürütülen büyük çaplı bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

BORSADA 5 KATI KAZANÇ VAADİYLE HİSSE SATTILAR!

Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler Instagram üzerinden kendilerini “yatırım danışmanı” olarak tanıtarak reklam paylaşımları yaptı. Vatandaşlara, borsada işlem gören şirket hisseleri üzerinden günlük alım-satım yapıldığı ve kısa sürede sermayenin 5 katına kadar kazanç sağlanacağı vaadinde bulunuldu.

Şüphelilerin, mağdurlara “IN.Pro” adlı yatırım uygulamasını yüklettiği, temin edilen paraların paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı, ardından bu paraların ikinci ve üçüncü hesaplar üzerinden kripto platformlarına gönderilerek takibinin zorlaştırıldığı tespit edildi.

Dev firmaları kopyalayarak dolandırdılar: Yüz milyonlarca lirayı Kapalıçarşı'da erittiler

Yapılan incelemelerde, aynı yöntemle çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlendi. Bu kapsamda 5 müştekinin toplam 115 milyon 595 bin 965 TL dolandırıldığı, olayla bağlantılı 37 şüpheli şirket ve 64 şüpheli şahsın tespit edildiği bildirildi.

Devam eden teknik ve projeli soruşturmalar sonucunda yeni dolandırıcılık eylemleri de dosyaya girdi. Bu doslarda da çetenin toplam 2 milyon 904 bin TL ve 109 bin 643 dolarlık dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Tüm dosyalar kapsamında toplam 118 milyon 499 bin TL ve 109 bin 643 dolarlık vurgun yapan çeteye soruşturma başlatıldı.

INSTAGRAM'DAKİ TUZAK ORTAYA ÇIKTI

Tahkikat neticesinde; 50 paravan şirket, bu şirketlerin yetkilisi 42 kişi, para aklamaya aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, banka ve kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi ile çeşitli teknik incelemeler sonucu belirlenen şahıslarla birlikte toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde olduğu öğrenildi.

Bu çerçevede İstanbul merkezli olmak üzere 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü kamuoyuna duyurdu.